"الرى": متابعة محطات الرفع والمناسيب لتوفير احتياجات الأراضى الزراعية

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري، بمختلف محافظات مصر، رفع درجة الجاهزية والاستعداد القصوى، وذلك لمتابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف والمجارى المائية والرياحات، إضافة إلى التأكد من جاهزية محطات الرفع والصرف ووحدات الطوارئ، لضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف الأراضى الزراعية.

توفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية

فى الإطار ذاته، تفقد المهندس عماد تاوضروس، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية، وأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على مناسيب المياه والحد من أي شكاوى تتعلق بوصولها إلى زمامات الأراضى الزراعية.

حل أى معوقات تواجه المزارعين فى الحصول على المياه

كما تابع رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، بحضور المهندس سامى أندراوس، مدير عام صرف شمال الدقهلية، عددا من محطات الرى والمصارف بزمام إدارة صرف شمال الدقهلية، لمتابعة مناسيب المياه وحل أي معوقات تواجه المزارعين في الحصول على حصتهم الدورية لرى المحاصيل خلال الموسم الصيفى.

من جهته، أكد المهندس عماد تاوضروس أنه يتم يومياً متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، ومتابعة محطات المياه للمناطق التي لا تصل إليها مياه الرى العادية، مشيراً إلى التواصل مع المزارعين وحل أي معوقات تواجه حصولهم على حصتهم من المياه لرى أراضيهم.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، لـ"الدستور"، متابعة كافة أعمال تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية، وذلك ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري، ونهوها خلال فترة أقصى الاحتياجات، وذلك بهدف ضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع المختلفة لتوفير المياه في التوقيت اللازم والمحدد لرى المحاصيل المختلفة.