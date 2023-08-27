الروائى عزت القمحاوى ضيف الدكتورة صفاء النجار فى "أطياف".. الخميس

تستعرض الدكتورة صفاء النجار، خلال برنامج "أطياف" المذاع على شاشة الحياة، أبرز معالم رحلتها إلى العاصمة النمساوية فيينا، وتخوض جولة إلى المتاحف والمعالم الثقافية الهامة فيها، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وفي الحلقة نفسها يستضيف البرنامج، الكاتب والروائي عزت القمحاوي، الذي يكشف عن كواليس رحلته الطويلة مع الكتابة، وفلسفة الكتابة كما يراها، خصوصًا الكتابة العابرة للأجناس الأدبية التي يبدع فيها ويدافع عنها دومًا.

دور الصحافة في حياته الأدبية

كما يتحدث الروائي عزت القمحاوي، عن دور الصحافة في حياته الأدبية ورؤيته لتطور منظور الكاتب للقراءة.



يذكر أن برنامج أطياف يعرض في الثامنة والنصف مساء الخميس من كل أسبوع، على شبكة تليفزيون الحياة، وهو معني بالحياة الثقافية والفنية في مصر، وتقدمه الدكتورة صفاء النجار، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي زين العابدين خيري، ويخرجه عبدالفتاح خضر.