الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية ماريا بيلار إزكويردو ألبيرو

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية  بمصر، اليوم، ذكرى رحيل الطوباوية ماريا بيلار إزكويردو ألبيرو، و  قال الأب  وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني سيرتها، قائلًا إنها ولدت في 27 يوليو 1906م في سرقسطة بإسبانيا وكانت الثالثة من بين خمسة أطفال، و كان والداها زوجان متواضعان فقيران في الخيرات المادية، لكنهما غنيان بالفضائل، يغرسان في الفتاة روح التقوى، حب الفقراء والتفاني العميق لعذراء ديل بيلارو.

 وتابع في 5 أغسطس، عيد سانتا ماريا دي لاس نيفيس، أخذوا ماريا بيلار إلى جرن المعمودية، لاحقًا قالت إن هذا كان أعظم يوم في حياتها، لأنه به أصبحت ابنة الكنيسة. منذ صغرها، أشرق فيها حب رائع لله والفقراء. في بعض الأحيان كانت تحرم نفسها من وجبتها الخفيفة وأغراضها لمساعدة من تعتبرهم أكثر احتياجًا منها. نظرًا لأنها لم تذهب إلى المدرسة مطلقًا، لم تكن تستطيع الكتابة أو حتى القراءة، ولهذا السبب كانت تعتبر نفسها "حمقاء" لا تعرف شيئًا أكثر من "المعاناة والحب". 

اختبار ومعاناة

وأضاف الأب  وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني، في سن الثانية عشرة، سرعان ما اختبرت آلام الألم في جسدها وأدركت القيمة الفدائية للألم وأصيبت بمرض غامض لم يتمكن أي طبيب من تشخيصه، بعد أربع سنوات من العيش في مدينة ألفامين، ولأسباب صحية عادت إلى ( سرقسطة) حيث بدأت العمل في مصنع للأحذية، وكانت محبوبة جدًا من الجميع، بسبب بساطتها، وتعاطفها ، ولطفها واجتهادها، لكن الرب أراد أن يأخذها في طرق أخرى، وبدأ يُدخلها في سر الصليب وكانت ماريا بيلار تحب الألم كثيرًا لدرجة أنها كانت تقول: «أجد في هذه المعاناة حبًا عظيمًا ليسوع، لدرجة أنني أموت ولا أموت.. لأن هذا الحب هو ما يجعلني أحيا». 

واستطرد  في عام 1926، أثناء عودتها من العمل، أصيبت بكسر في حوضها عندما سقطت من الترام، وفي عام 1929، أصيبت بشلل نصفي وفقدت بصرها وفقدت السمع بالإضافة الى وجود بعض الأورام في راسها وفى جميع أنحاء جسدها، وعاشت في طريق مؤلم لأكثر من اثني عشر عاماً بين مستشفيات سرقسطة ومسكن للفقراء في 24 شارع سيردان، فأصبح هذا المسكن بمثابة مدرسة روحية وملاذاً للنور والسلام والفرح لكل من زارها، خاصة خلال السنوات الثلاث للحرب الأهلية الإسبانية، فكان جميع من يأتون لزيارتها يصلون معاً ، حتى أصبحت مرشده لكثير من الناس. 

وتابع "الفرنسيسكاني" في عام 1936، بدأت السيدة بيلار تتحدث عن "عمل يسوع" الذي سيظهر في الكنيسة والذي سيكون هدفه "إظهار حياة يسوع المسيح من خلال أعمال الرحمة". وفى 8 ديسمبر 1939م ، وهو عيد الحبل بلا دنس ،التي كانت ماريا تكرم هذا اليوم أكثر من أي يوم آخر.

 شفائها بأعجوبة

 شفيت ماريا بيلار بأعجوبة من شللها الذي جعلها طريحة الفراش لأكثر من 10 سنوات. وذلك لتشفعاها للعذراء مريم واستعادت بصرها واختفى الألم التي كانت تعاني منه. وعلى الفور ، بدأت بتاسيس جماعة " عمل يسوع" ذهبت مع بعض الشابات الى مدريد حيث تمت الموافقة من قبل الكنيسة على الجماعة الجديدة الى اتخذت اسم " مرسلي يسسوع ومريم". وبعد فترة قصيرة تم توقف الجماعة عن نشاطها . 

توفيت في سان سيباستيان، عن عمر يناهز 39 عامًا، في 27 أغسطس 1945، بدأت قضية التطويب في عام 1983، وفي 18 ديسمبر 2000 أعلنها يوحنا بولس الثاني مكرمة، وتم تطويبها في 4 نوفمبر 2001م . 

الكنيسة الكاثولي الكنيسة الكاثوليكية بمصر رحيل الطوباوية ماريا بيلار إزكويردو ألبيرو الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرتها ت ماريا بيلار إزكويردو ألبيرو

مواد متعلقة

إيبارشية لوس أنجلوس تنظم المؤتمر الرابع لخدمة الدياكونية

رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بنواى بالمنيا

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة مريم ليسوع المصلوب البتول

رئيس الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقى بتعيينه نائبًا عامًا

مطران أبوقرقاص يتفقد أعمال ونشط مكتب التنمية الإيبارشي

أسقف شرق المنيا يترأس لقاء شباب ثانوي

الأنبا باخوم يلتقي المشاركين في مؤتمر الشباب الفرنسيسكاني

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد "النيروز" 11 سبتمبر

الأكثر قراءة

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

اليوم.. جنايات كفر الشيخ تنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل زوجته بعد تعذيبها

أصغر عارضتين فى معرض ديارنا: "شكرًا للرئيس لإتاحة الفرص لعرض وتسويق منتجات أبناء مصر"

خروج الفئران من جحورها

طقس اليوم شديد الحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مراسل "dmc": إقبال جماهيرى على حفل "كاريوكى" بالعلمين الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة