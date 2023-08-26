السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش الصومالى ينفذ عمليات عسكرية لدحر الإرهاب (فيديو)

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

قال عدنان عبدي، مراسل القاهرة الإخبارية من مقديشو، إن التطورات الميدانية متسارعة جدًا خلال العمليات العسكرية الجارية للجيش الصومالي، والتي اندلعت رسميًا قبل أسبوع.

وأضاف عبدي خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الجيش الصومالي نفذ عمليات عسكرية بالتعاون مع أصدقاء دوليين أسفرت عن مقتل 32 مسلحًا في عمليتين منفصلتين.

محاولات لشن هجوم على أهداف حكومية

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من مقديشو، إلى أن العملية الأولى جرت في محافظة شبيلي الوسطى، وهذه العملية أسفرت عن مقتل 27 مسلحًا من حركة الشباب، بعد حصولهم على معلومات استخباراتية بوجود محاولات لشن هجوم على أهداف حكومية في هذه المنطقة.

وتابع: "العملية الثانية كانت في منطقة البصرة، خاصة على المناطق المحادية لنهر شبيلي، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 5 عناصر من حركة الشباب، وذلك من خلال ضربات جوية ساعدت الحكومة الصومالية باستهداف تلك العناصر". 

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