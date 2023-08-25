الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالصفقات الجديدة.. المصري يتوجه للمغرب الليلة لبدء معسكره الخارجي

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويأتي ذلك، استعدادا لانطلاق المعسكر الفريق البورسعيدي المغلق للموسم الجديد 2023/2024، والذي يستمر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية، اعتبارا من غد السبت الموافق 26 أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق 7 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري  و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

الصفقات الجديدة تزين قائمة المصري في معسكر المغرب الخارجي

وشهدت قائمة النسر البورسعيدي، المتوجه لمعسكر المغرب مساء اليوم الجمعة، تواجد الصفقات الجديدة التي إبرامها النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، وهم باهر المحمدي ومحمد الشامي من الإسماعيلي، وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا وسمير فكري من الداخلية، وأحمد عيد من الزمالك وأحمد أيمن منصور من طلائع الجيش، ويوسف الجوهري من المقاولون والغاني ليستويل أمانكونا القادم من نادي ريال تامالي.

إضافة للاعبين القدامى وهم محمود جاد وعصام ثروت، ومحمد شحاتة وكريم العراقي، وعمرو موسى وحسن علي، وإسلام عطية ومروان حمدي، وعمرو السعداوي وحسين السيد، وعماد الدين أبوبكر ومحمد دبش، وإلياس الجلاصي وأسامة الجزار.

المصري يكشف حقيقة التعاقد مع هداف الزمالك السابق

وفي سياق مختلف، كشف الحسيني أبوقمر، نائب رئيس النادي المصري، في وقت سابق، حقيقة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، هداف الزمالك السابق، قائلا:" لم نتفاوض مع بن شرقي ولم نتحدث بشأن التعاقد معه، لدينا أكثر من لاعب في مركزه مثل محمد الشامي وسمير فكري، ونمتلك لاعبين جيدين وهو يحصل على راتب مليوني دولار وهذا مبلغ كبير بالنسبة لنا".

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