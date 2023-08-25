رامى صبرى يحيى حفلا كامل العدد وبتجهيزات عالمية بالساحل الشمالى

أحيا النجم رامي صبري، قبل قليل، حفلا غنائيا صخما بجولف بورتو بالساحل الشمالي بعد سلسلة من الحفلات الناجحة خارج مصر خلال الفترة الماضية.

حفل رامي صبري بالساحل الشمالي

ورفع الحفل شعار كامل العدد، حيث امتلأت جنبات ساحة الحفل بالجمهور الذي تواجد لحضور الحفل الذي يحييه "ملك الفرفشة" رامي صبري.

وقدم الحفل بتجهيزات عالمية للمسرح وأجهزة الصوت والإضاءة، حيث حرص رامي على أن يكون الحفل مختلفا ومميزا عن الحفلات الأخرى.

وقدم رامي خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته القديمة والحديثة منها “ملك الفرفشة” و"يمكن خير" وغيرها، كما تواجد معه على المسرح عدد من الراقصات، حيث قدمن عددا من العروض المميزة.



“اضحك” دويتو غنائي يجمع رامي صبري بروبي

وأطلق النجم رامي صبري والنجمة روبي دويتو غنائي جديدا باسم “اضحك” في مفاجأة جديدة من الثنائي.

الأغنية الجديدة هي أغنية دعائية لإحدى الشركات العقارية، وهي من كلمات عليم ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله وتسجيل أمير ناثان وجيتار أحمد حسين وأوكورديون وائل النجار وتم التسجيل في استوديو Music Yard والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

وقدم رامي وروبي الأغنية بطريق صيفية مميزة من خلال كلمات وألحان رشيقة تناسب الأجواء الصيفية ويظهر فيها الثنائي بشكل مختلف.

وحقق رامي صبري خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة من خلال عدد من أغاني السينجل والحفلات داخل وخارج مصر بحضور جماهيري كبير.