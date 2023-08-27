فلسفة الحب والعطاء عند أوشو

ولد "أوشو" في 11 ديسمبر 1931 وكان متصوفًا هنديًا، وأستاذًا في الفلسفة، تقوم فلسفة "أوشو" على الجمع بين الجانب الروحي والمادي في الإنسان ويرى أن الفصل بين الجانبين هو أساس المعاناة، كما تؤكد تعاليمه التي توفق بين الأديان على أهمية التأمل، الوعي، الحب، العطاء، التسامح ،الشجاعة، الإبداع، وقد كان لتعاليم "أوشو" تأثيرًا ملحوظًا على الغرب، وزادت شعبيتها منذ وفاته عام 1990.

آراء الفيلسوف " أوشو"عن الحب والعطاء والتسامح: