الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى عز العرب: فخورة بوجودي في مهرجان رئيسه يحيى الفخراني

ليلي عز العرب
ليلي عز العرب

قالت الفنانة ليلي عز العرب، إن حضورها إلى مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية مهم جدًا خاصة في وجود الفنان يحيي الفخراني رئيس له، متابعة: “يحيى الفخراني هو من الناس اللي اتعلمنا منه، وماشيين على خطاه في التمثيل لحد الآن، وانا فخورة اوي بوجودي في المهرجان وهو في العلمين هذه المدينة الجميلة التي تدل على قوة وعظمة مصر”.

وتابعت الفنانة ليلي عز العرب في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "مصر هي مركز الابداع الحقيقي، وانا سعيدة بوجودي في المهرجان، وسأكون متواجدة في الفترة المقبلة بمسلسل مفترق طرق، وسأجسد فيه شخصية الحما الطيبة وانا واثقة أنه هيعجب الجمهور جدًا".


مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية لعام 2023

ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور “60 سنة دراما”، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

يجدر الإشارة إلى أن  القائمين على المهرجان قرروا تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ممثل دور ثان، إلى جانب وجود 8 جوائز مستحدثة لأفضل مؤلف دراما، ومونتاج، وأفضل الفنانين دور أول وثان، وأفضل الأعمال الفنية، كما يشارك في المهرجان 35 عملًا دراميًا من الأعمال الرمضانية وأعمال طوال العام.

يجدر الإشارة إلى أن يوجد منافسة قوية مع  عدد كبير من الفنانين والفنانات على جائزة أفضل وجه صاعد بالفوز بالجائزة التي قرر القائمون على المهرجان هذا العام أن يكون التصويت بها للجمهور، وهذا يحدث للمرة الأولى بوجود تصويت الجمهور على اختيار الفنان المفضل لهم من خلال اقوي موسم درامي لعام 2023.

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