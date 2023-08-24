وزارة العمل: تطوير العمل وتوحيد الإجراءات بمديرية عمل المنوفية

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنوفية، بشأن تنظيم اجتماع مع مديري ومفتشي مكاتب العلاقات التابعة للمديرية، في ضوء تفعيل توجيهات وزير العمل حسن شحاتة في لقائه الأخير مع مديري المديريات بتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية، بهدف تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج، مع تفعيل دور وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات، ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية، لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل.

وأوضح سعد عبدالحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية في تقريره للوزارة، أن اللقاء تناول مناقشة وعرض عدد من الملفات أهمها شرح مراحل الشكوى من بدايتها إلى نهايتها بالطريقة المثلى، وكيفية ملئ النماذج بكل دقة وبصفة خاصة نموذج 7 شكاوى، وتصميم سجل الكتروني بالإدارة والمكاتب لمتابعة الرد على الشكاوى، وإتخاذ اللازم قانوناً حال التقاعس في الرد على الشكاوى، والتواصل الدائم مع إدارة الرعاية طوال اليوم وبأي وسيلة للاستفسار، وذلك بحضور عماد سعيد مدير ادارة الرعاية بالمديرية.

وأضاف مدير المديرية، "للحضور مراعاة التطوير المستمر وإثراء المعرفة القانونية والفنية وتبادل الخبرات مع الالتزام التام بإخطار المديرية بالرد على الشكاوى طبقا للتعليمات والمواعيد المقررة، وتكليف إدارة الرعاية بالتواصل المستمر بكافة السبل مع المناطق والمكاتب للوقوف على أحدث التعليمات والقوانين وتوحيد المفاهيم نظرياً وعملياً، مع التأكيد على موافقة "الوزير" على بدء العمل بدليل الإجراءات الجديد قريباً، وسيطبق تجريبياً لمدة 6 أشهر؛ للوقوف على معوقات التطبيق ثم إقراره نهائياً، والذى سيحدث تغييرات في كل نواحي التفتيش ميدانياً ومكتبياً".

كانت مديرية العمل بمحافظة المنوفية قد شهدت فعاليات ختام الدورة التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والخياطة بقرية "زاوية الناعورة" مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، والتى أطلقتها وزارة العمل لتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذلك المشاركة فى فعاليات مبادرة "رواد النيل" بالتنسيق مع المحافظة وبنك مصر والجهات الشريكة، والتي تهدف إلى خفض معدلات البطالة ودعم التدريب المهنى والتسويق والمعارض لخلق فرص عمل للشباب.

مديرية العمل بالمنوفية

مديرية العمل بالمنوفية