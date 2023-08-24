الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص فى انقلاب سيارة ملاكى أمام كوبرى سلطان بترعة الإسماعيلية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية على طريق الإسماعيلية السويس.

وكان اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد إصابة شخص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة الاسماعيلية، أول طريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعى أمام كوبرى أبوسلطان.

على الفور، وجه الدكتور مصعب البدراوي، مدير هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بالدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخص وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل على الفور رجال المباحث والمرور لمكان الحادث، فيما يحاول الأهالي انتشال السيارة قبل غرقها في الترعة.

وقالت مصادر إن السيارة كان يستقلها فرد واحد وتم انتشاله ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية السويس القناة

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