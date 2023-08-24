باحث لـ"القاهرة الإخبارية": التواجد الروسى الصينى فى البريكس يزيد مخاوف أمريكا

قال توبياس بيلجوافو، الباحث في العلاقات الدولية، إن انضمام الدول التي تم الإعلان عنها اليوم لعضوية “البريكس” مثل مصر والسعودية والإمارات لن يؤثر على علاقاتهم مع الدول العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة، لكنه يعتقد أن تواجد روسيا والصين وإيران في هذا التحالف سوف يزيد من القلق السياسي والاقتصادي الأمريكي.

الانضمام لعضوية البريكس

أضاف الباحث في العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن التعاون بين هذه الدول الأعضاء له الكثير من الفوائد الاقتصادية وكذلك الجيوسياسية، لذا ستجني الدول الأعضاء في البريكس ثمار هذا التعاون الدولي السنوات القليلة الماضية.

أضاف أنه في ظل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين تعود الأهمية الكبيرة لهذا التحالف الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن البرازيل تتمتع بعلاقات طبية مع الكثير من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

التقارب من القوى العظمى

وتابع "الانضمام لهذه العضوية يعني التقارب مع الدول العظمي في العالم مثل التقارب مع الصين".