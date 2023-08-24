الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سليمان وهدان: انضمام مصر إلى بريكس سيحقق مكاسب سياسية واقتصادية

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أكد سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، على أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ، التي تمثل أكثر من 40% من سكان العالم، وفي شهر مارس الماضي، ارتفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس من 8.4٪ إلى 25.8٪ من الإجمالي العالمي، مشيرا إلى أن البريكس لها أهمية كبيرة على المستوى الدولى نظرًا لحجم الدول التي وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.

 تقليل ضغط الدولار

وقال "وهدان"، إن انضمام مصر إلى البريكس له فوائد واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، حيث ستتمكن مصر توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار، ويتيح فرص للمشاركة في صفقات استثمارية بين الدول المنضمة في تكتل البريكس، كما أنه يتيح لمصر الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.

زيادة الاستثمارات الواردة 

وأضاف سليمان وهدان، أن مجموعة بريكس تمثل 17% من التجارة العالمية، كما تسيطر أيضا على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الاستثمارات الواردة الى مصر خاصة أن مصر بوابة إفريقيا يجعل ذلك منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، لافتا إلى أن الاعتماد في التبادل التجاري على عملات أخرى مثل اليوان الصينى والروبل الروسي سيخفف الضغط على الدولار الذى تعانى الدولة صعوبات كبيرة فى توفيره حاليا خاصة مع ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق.

سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد مجموعة البريكس انضمام مصر إلى مجموعة البريكس ​روسيا

مواد متعلقة

"المصريين الأحرار": انضمام مصر لـ"بريكس" يؤكد سيرنا في الاتجاه الصحيح

قيادي بـ مستقبل وطن: انضمام مصر لـ "بريكس" يفتح فرص جديدة لزيادة معدلات التبادل التجاري

الأكثر قراءة

ضبط قائد سيارة صدم طفلًا فى بدر

لخلافات بينهما.. التحقيق مع مديرة تسويق طعنت زوجها بسكين فى بدر

ضربة كبرى للملك تشارلز.. هارى رفض عرض والده لإصلاح الخلافات العائلية

متحدث الخارجية: دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى

سر تصدر عاصفة مكة المكرمة ترند جوجل وإكس

المشدد 5 سنوات لمتهم بتعاطي مخدر الحشيش داخل شقة في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)