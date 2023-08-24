"بيطرى المنوفية" يضبط 10 أطنان لحوم فاسدة ومجهولة المصدر ببركة السبع

تمكن أطباء الطب البيطري بالمنوفية من ضبط كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، بمركز بركة السبع، وذلك أثناء حملة تفتيشية بقيادة الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن استمرار تحذير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري دائمًا من شراء مصنعات اللحوم واللحوم المفرومة من أماكن مجهولة المصدر، ويجب أن يكون الشراء من أماكن تتم الرقابة عليها من مفتشى البيطرى والأغذية.

ضبط 10 أطنان لحوم مجهولة المصدر ببركة السبع في المنوفية

وأوضحت المديرية أنه بتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق، تمكنت لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وأطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، من ضبط 10 أطنان لحوم مختلفة مجهولة المصدر.

وشنت اللجنة التابعة للطب البيطري والمكونة من الدكتور عمرو الزرقاني، والدكتور مادح الشرقاوي، والدكتورة منى كامل ومتابعة العقيد أحمد أبوالسعود رئيس مباحث التموين،

على ثلاجات اللحوم بمركز بركة السبع، حيث تم ضبط مصنعات كفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم وكبدة مستوردة مجهولة المصدر إجمالي أوزان 10 أطنان فى مركز بركة السبع، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها لجهات التحقيق لاتخاذ القرار.

المحافظة تتابع منافذ بيع السلع التموينية

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة على منافذ بيع السلع بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لضمان حصول المواطن على أفضل خدمة وخصوصًا منافذ التموين والمتابعة لمحافظة المنوفية.

كما شدد على متابعة وصول سيارات بيع السلع أو المنافذ المتنقلة لضمان وصول الخدمة للقرى والنجوع بالمحافظة.