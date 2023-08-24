انطلاق المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى الأمريكى

انطلقت المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأمريكي، استعدادا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل 2024، وذلك صباح اليوم الخميس وفقا لما أعلنته الشبكة الأمريكية سي إن إن.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي: لقد شارك 8 أشخاص، في المناظرة الأولى للحزب للانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024 وذلك غياب الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلنه مشاركته في سباق انتخابات 2024.

وشارك في المناظرة: فيفيك راماسوامي وهو رجل أعمال يعمل في مجال التكنولوجيا ومايك بنس نائب دونالد ترامب الذي واجه صعوبات أكثر من بعض منافسيه في جمع التبرعات، وانتقد قرار ترامب عدم المشاركة في المناظرة، ونيكي هيلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، ويم سكوت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق الذي يقدم نفسه كمنتقد شرس لترامب.

لن يعيش.. ترامب يؤكد عدم قدرة بايدن على المساهمة فى إنهاء النزاع الأوكرانى الروسى

وسبق وعبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن الرئيس الحالي جو بايدن لن يكون قادرًا على المساهمة في إنهاء النزاع حول أوكرانيا، وأنه قد لايعيش حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024.

جاء ذلك في مقابلة له مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المعروفة بـ"تويتر سابقًا"، قبل بدء أول مناظرات لمرشحي الحزب الجمهوري التي قرر ترامب عدم المشاركة فيها.

وقال ترامب: "لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك لأنه غير كفؤ".

وأضاف: "تشارك الولايات المتحدة "بشكل كبير" في النزاع حول أوكرانيا، وعلى الرئيس أن يعمل على سحب البلاد من هذا الصراع، لكن بايدن يفضل أخذ صور له على الشاطئ.

وقال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية بقاء بايدن حتى نوفمبر 2024 عندما سيقوم الأمريكيون بانتخاب رئيسهم مرة أخرى: "لا أعتقد".