خبير استراتيجى: إطلاق إسرائيل موقع "الغفران" هدفه تزييف حقائق نصر أكتوبر

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن إسرائيل أعلنت عن أنها ستطلق موقعًا إلكترونيًا بعنوان عيد الغفران، الموافق لحرب 6 أكتوبر، حيث اختارت الدولة المصرية هذا اليوم نظرًا لأنه يوم ديني عند إسرائيل، حيث تمنع إسرائيل في هذا اليوم التحرك بالمواصلات، إضافة إلى أن نصف الجيش الإسرائيلي يكون في المنزل في هذا اليوم.

انتصار أكتوبر العظيم

وأكد اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل حققت انتصارًا كبيرًا يجب الاعتراف به بعد عام 1967، حيث كان جيش الاحتلال أضعاف الجيش المصري، وأسلحته كانت ثقيلة مقارنة بالأسلحة العسكرية التي كان يحملها الجيش المصري، وبالتالي كانت إسرائيل متأكدة أنها لن تُهزم على أيدي المصريين في يوم من الأيام، ولهذا كانت حرب أكتوبر صفعة قوية للاحتلال.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل بعد حرب أكتوبر دشنت لجنة تقصى حقائق من أجل النظر في جوانب القصور التي تمت في الحرب، وسُميت هذه اللجنة بلجنة إجراءات، وكانت مهمتها تحديد من هو المقصر في الحرب، هذه اللجنة تم انعقادها في نوفمبر 1973، والصفحات التي تم الإعلان عنها آنذاك كانت لا تتضمن أي حقائق أو حديث يخص الدولة المصرية، بل كان الحديث عن قُصور الجيش المصري.

تزييف الحقائق

وتابع: "الرئيس السادات في شهر يوليو استعان بمجموعة العمليات من أجل التعرف على الخطة وسمع خطة الخداع، والتي تمثلت في عُمرة للضباط المصريين، مع الهجوم في رمضان، وأن يتم إرسال رسالة لإسرائيل بأنه لن يتم الهجوم على الإطلاق، ولهذا لم تتم تعبئة الجيش الإسرائيلى بناء على الخطط المصرية، لذا إسرائيل تريد افتتاح موقع عيد الغفران من أجل التغطية على جوانب التقصير التي تمت من قبلها، وهذا الموقع غرضه تشويش أفكار العالم، وتغيير معلومات عن حرب أكتوبر بمناسبة اقتراب الاحتفال بذكرى النصر العظيم في الـ6 من أكتوبر".