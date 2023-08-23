الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الثقافة": الحرف التراثية تحافظ على هويتنا وضرورية للأجيال القادمة

الحرف التراثية
الحرف التراثية

أكد الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة وخبير في الصناعات الثقافية، على أهمية الحفاظ على الحرف التراثية، موضحًا أن مصطلح  الصناعات الثقافية يضم فكرتي الإبداع والثقافة، ويندرج تحتها الفنون المرئية والأدائية والتراث.

وقال “منجود” خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن دول العالم بأكملها تولي اهتماما كبيرا بتلك الصناعات، ومصر تمتلك إرثا عظيما للغاية من الحرف التراثية، فعلى سبيل المثال صناعة الجلباب يختلف في الصعيد عن نظيره بأي محافظة أخرى، وهذا يعكس مدى التنوع الموجودة في حرفة واحدة فقط.

صناعة الجريد

وأضاف معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة وخبير في الصناعات الثقافية، صناعة الجريد في سوهاج من الصناعات الأصيلة النادرة وتتواجد في أماكن محددة، وصناعة التلي بصورة المختلفة وما يحمله من تراث فكري وشعبي وتأكيد على الهوية المصرية، وينتشر بكل المحافظات.

وأكد أن كل الحرف التراثية تحافظ على هويتنا وضروري الحفاظ عليها للأجيال القادمة، لافتاً أن  كل محافظة لها شكلها وأصولها في الحرف التراثية، وبالتالي يتم الاستفادة منها.

وزير الثقافة الحرف التراثية الصناعات الثقافية

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