حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر «الهيروين» بحلوان

قررت جهات التحقيق فى حلوان، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يتاجر في الهيروين المخدر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجح ضباط قسم شرطة حلوان، في ضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.