الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر «الهيروين» بحلوان

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق فى حلوان، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يتاجر في الهيروين المخدر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجح ضباط قسم شرطة حلوان، في ضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حلوان حبس تشكيل عصابي 4 أشخاص الهيروين المخدر مديرية امن القاهرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

رسميًا.. المصري يتعاقد مع كاجالي درمه وغنام محمد

أمجد الخولي: متحور EG.5 متوقع أن يكون مثل أوميكرون.. وهذه أهم أعراضه

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

صحفي سعودى يكشف كواليس صفقة انتقال محمد صلاح لـ"اتحاد جدة"

بث مباشر حفل الفنان أحمد سعد بمهرجان العلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل