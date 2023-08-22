«العالم علمين».. علي قنديل يُحيي حفل ختام الأسبوع الخامس بالمهرجان

أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن موعد حفل الاستاند اب كوميدي علي قنديل، ضمن فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين الجديدة.

موعد حفل علي قنديل العلمين

ويقدم الفنان علي قنديل فقرة استاند كوميدي، بعد غدٍ الخميس، على مسرح السمارت، ويشاركه في الحفل الفنانة سمر طارق .

طرح تذاكر الحفلات مع تذكرتي

وتم طرح التذاكر عبر موقع تذكرتي لحجز الحفل، والذي يقام في نفس توقيت حفل المطربين محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي المقام على مسرح العلمين أرينا.

وأقيمت عدة حفلات ناجحه خلال الفترات القليلة الماضية والتي من ضمنها أنغام وحكيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

يذكر أن الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة من بينها حفل للفنان حكيم والفنان محمد محسن، بالإضافة لحفل غنائي كبير للفنانة أنغام.

وشارك فى المهرجان نخبة من الفنانين والموسيقيين الذين استمروا في تقديم الحفلات خلال الشهر الشهرين الماضيين على ساحل البحر المتوسط.

وتنتظر مدينة العلمين إقامة مهرجان القاهرة للدراما يوم الخميس المقبل، بمشاركه نخبه كبيرة من النجوم فنانين ومخرجين وكافه العاملين في الميديا، على أن يتم تكريم عدد من الأعمال الفنية التي شاركت خلال سباق دراما 2023.

تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين

شهد المهرجان إقامة حفل لعرض الأزياء شمل العديد من المشاركين المحليين والدوليين، وشارك مصمم الأزياء العالمي "مايكل سينكو"، إضافة للحفلات الغنائية لعدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربى، وبدأت الحفلات بالفنان تامر حسني والفنان عمرو دياب، وشهد المهرجان أيضا حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، والنجمة إليسا، والفنان راغب علامة والنجمة نانسى عجرم والفنانة أنغام وفرقة كايروكى وحفل لمغنى الراب العالمى RUSS.