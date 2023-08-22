الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«العالم علمين».. علي قنديل يُحيي حفل ختام الأسبوع الخامس بالمهرجان

العلمين
العلمين

أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن موعد حفل الاستاند اب كوميدي علي قنديل، ضمن فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين الجديدة.

موعد حفل علي قنديل العلمين

ويقدم الفنان علي قنديل فقرة استاند كوميدي، بعد غدٍ الخميس، على مسرح السمارت، ويشاركه في الحفل الفنانة سمر طارق .

طرح تذاكر الحفلات مع تذكرتي

وتم طرح التذاكر عبر موقع تذكرتي لحجز الحفل، والذي يقام في نفس توقيت حفل المطربين محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي المقام على مسرح العلمين أرينا.

وأقيمت عدة حفلات ناجحه خلال الفترات القليلة الماضية والتي من ضمنها أنغام وحكيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

يذكر أن الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة من بينها حفل للفنان حكيم والفنان محمد محسن، بالإضافة لحفل غنائي كبير للفنانة أنغام.

وشارك فى المهرجان نخبة من الفنانين والموسيقيين الذين استمروا في تقديم الحفلات خلال الشهر الشهرين الماضيين على ساحل البحر المتوسط.

وتنتظر مدينة العلمين إقامة مهرجان القاهرة للدراما يوم الخميس المقبل،  بمشاركه نخبه كبيرة من النجوم فنانين ومخرجين وكافه العاملين في الميديا، على أن يتم تكريم عدد من الأعمال الفنية التي شاركت خلال سباق دراما 2023.

تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين

شهد المهرجان إقامة حفل لعرض الأزياء شمل العديد من المشاركين المحليين والدوليين، وشارك مصمم الأزياء العالمي "مايكل سينكو"، إضافة للحفلات الغنائية لعدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربى، وبدأت الحفلات بالفنان تامر حسني  والفنان عمرو دياب، وشهد المهرجان أيضا حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، والنجمة إليسا، والفنان راغب علامة والنجمة نانسى عجرم والفنانة أنغام وفرقة كايروكى وحفل لمغنى الراب العالمى RUSS.

إدارة مهرجان العلمين الحفلات الغنائية هرجان العلمين فعاليات مهرجان العلمين فعاليات الأسبوع الأخير فعاليات مهرجان علي قنديل استاند اب كوميدي

مواد متعلقة

تذكرتى: بدء حجز تذاكر ستاند أب كوميدى على قنديل فى مهرجان العلمين

بالأسماء.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

الصور الأولى من حفل زفاف المطربة ياسمينا علواني

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

21 يونيو.. حفل بلاك تيما "SoldOut Music" على منصة "Watch it"

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

مسار إجباري يسافر إلى أمستردام لإحياء أولى حفلات الجولة الأوروبية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

رسميًا.. المصري يتعاقد مع كاجالي درمه وغنام محمد

أمجد الخولي: متحور EG.5 متوقع أن يكون مثل أوميكرون.. وهذه أهم أعراضه

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

بث مباشر حفل الفنان أحمد سعد بمهرجان العلمين

صحفي سعودى يكشف كواليس صفقة انتقال محمد صلاح لـ"اتحاد جدة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل