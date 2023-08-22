أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن دول بريكس لديها اختلافات في وجهات النظر بشأن القضايا الحاسمة.

أضاف بيان البيت الأبيض، نستبعد تحول دول بريكس إلى منافس جيوسياسي، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تتحول مجموعة البريكس إلى منافس جيوسياسي للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

وقال في إفادة صحفية "هذه مجموعة متنوعة للغاية من الدول، لها وجهات نظر مختلفة بشأن القضايا الحاسمة "من المقرر أن تعقد دول البريكس قمة لزعماءها في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع.

انطلاق قمة البريكس للاقتصادات

اجتمع زعماء مجموعة البريكس في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء في إطار سعي رابطة فضفاضة للاقتصادات الناشئة الكبرى إلى تأكيد صوتها كثقل موازن للهيمنة الغربية على الشؤون العالمية تمثل ما يسمى بدول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - ربع الاقتصاد العالمي، وقد تزايد الاهتمام بالانضمام إلى النادي قبل قمته التي تستمر ثلاثة أيام في جوهانسبرج.

تم تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء المدينة حيث سيستضيف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ونحو 50 زعيما آخر.

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدف لمذكرة اعتقال دولية بشأن جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا ولن يحضر شخصيا، مع إرسال وزير الخارجية سيرجي لافروف نيابة عنه.

وتمثل دول ما يسمى بدول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - ربع الاقتصاد العالمي، والتقى شي، الذي تعد بلاده أقوى عضو في البريكس، مع رامافوسا قبل القمة في ثاني رحلة دولية له هذا العام.

وقال رامافوسا في بريتوريا في افتتاح زيارة الدولة التي يقوم بها شي "الآن كأصدقاء وشركاء في بريكس، نقف معا في هدفنا المشترك والسعي من أجل عالم أفضل وأكثر مساواة يحرر إمكانات جميع الناس في العالم".

وقال شي "اليوم، الوقوف عند نقطة بداية تاريخية جديدة، وراثة الصداقة، وتعميق التعاون، وتعزيز التنسيق هي التطلعات المشتركة للبلدين، وهي أيضا المهام الهامة التي أوكلها إلينا العصر".

وتمثل مجموعة البريكس 40% من سكان العالم، لكن اقتصاداتها تتمتع بمستويات مختلفة من النمو، وتشترك في رغبة مشتركة في نظام عالمي يرون أنه يعكس مصالحهم ونفوذهم المتزايد بشكل أفضل.

وموضوع القمة الخامسة عشرة هو "البريكس وأفريقيا" ويأتي في الوقت الذي تبرز فيه القارة كساحة معركة دبلوماسية متجددة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين التي تتصارع على النفوذ.

وسلطت القمة الضوء على الانقسامات بشأن الحرب في أوكرانيا والدعم الذي تتمتع به روسيا من شركائها الآخرين في مجموعة البريكس في وقت العزلة العالمية.