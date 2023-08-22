الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: متحور أوميكرون منتشر فى جميع أنحاء العالم بـ 600 سلالة

أوميكرون
أوميكرون

قال الدكتور فؤاد عودة، أستاذ أمراض الرئة والرعاية ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن متحور أوميكرون منتشر في جميع أنحاء العالم بعدد كبير من السلالات المختلفة، والتي بلغ عدد المتعارف عليها حتى الآن 600 سلالة.

سلالات المتحور الجديد 

وأكد أستاذ أمراض الرئة والرعاية ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن اللقاحات تواجه الأعراض وليس انتشار الفيروس، ولهذا يمكن تحجيم الانتشار لهذا المتحور الجديد من خلال اتباع قوانين التباعد الاجتماعي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين باستمرار، ارتداء الكمامة، تجنب المناطق المزدحة، الحصول على جرعات تعزيزية من اللقاح.

كورونا مازال موجودًا

وأضاف في حديثه، أن فيروس كورونا ما زالت موجودة، ومتحور أوميكرون وسلالاته منتشرة في أكثر من 60 دولة على مستوى العالم.

فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الحياة الحياة اليوم

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