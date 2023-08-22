الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جنوب إفريقيا: نمتلك موارد طبيعية هى أساس النمو وتطوير اقتصاديات العالم

سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، إن الاستثمارات المباشرة في دول البريكس زادت أربع مرات قبل 20 عامًا، مؤكدًا أنه يجب تعزيز موقفنا ليكون النمو الاقتصادي الحر وأن يكون شاملًا.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح قمة "البريكس"، أنه يجب استخدام كافة الأنظمة التي تدعم أجندة التطور، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لخماسية البريكس هو تطوير متعدد الجوانب، ونطالب بتغيرات جذرية للمنظمات الدولية لكي تتطابق مع المجتمع الدولي وهذا بالدرجة الأولى.

وتابع، أن بنك التنمية الجديد والذي أثبت قدرته على تنمية الموارد وبناء البنية التحتية والتطور المستمر لاقتصاديات الدول النامية وأنه تحدث مع رئيسته الجديدة وقالت إن البنك مستعد لتطوير البنية التحتية لدول بريكس. 

جنوب إفريقيا لديها إمكانيات كبيرة

وأكد أن جنوب إفريقيا لديها امكانيات كبيرة، وأن قمة بريكس لتطوير التنمية المستقرة والثابتة وأن عليه تطوير الصناعة في كافة الاتجاهات لأن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية والمهمة والرئيسية والتي تضمن نجاح استثمارها، مثل البلاتنيوم والليثيوم، والمعادن النادرة وهي أساس النمو وتطوير اقتصاديات العالم أجمع.

رئيس جنوب أفريقيا الموارد الطبيعية أساس النمو تطوير اقتصاديات العالم

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