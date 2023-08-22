خبير اقتصادى: التبادل التجارى بين مصر ومجموعة البريكس أكثر من 32 مليار دولار

قال يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن قمة البريكس الاقتصادية جاءت بعد جائحة كورونا، ليكون مقابلة حقيقية في ظل أحداث وبائية كانت في غاية الصعوبة على كافة دول العالم، علاوة على الحرب الروسية الأوكرانية التي تبحث عن المزيد من الأقطاب السياسية الكبرى في العالم غير الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هذا المنطلق يمكن القول إن العالم بأكمله ينظر لهذه القمة باهتمام شديد.

مجموعة البريكس

وأكد الشرقاوي، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مديونية الدول الإفريقية مرتفعة بصورة كبيرة نتيجة تدني الوضع الاقصادي مع تعنت التعامل مع القارة الغربية، وبالتالي هذا التجمع الاقتصادي سوف يعود بالنفع على دول إفريقيا.

وأضاف في حديثه، أن قوة تحالف بريكس تواجه قوة مجموعة السبع الذي يتكون من الولايات التحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كندا، وإيطاليا، هذه الدول تمثل 43% من دول العالم، ولهذا تكتل البريكس سوف ينافس هذه الدول الصناعية العالمية بقوة.

وتابع: "الصين، روسيا، الهند، أعضاء في مجموعة البريكس وهم أيضاً أعضاء في مجموعة العشرين، ولهذه الدول الثلاث ثقل دولي ليس له مثيل، وتصدر الدول الموجودة بالتحالف الاقتصادي بريكس الآن أكثر من 5 ونصف تريليون دولار".

التبادل التجارى المصرى مع البريكس

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولة المصرية ومجموعة البريكس أكثر من 32 مليار دولار، حيث يتم استيراد سلع مكتملة الصنع والخامات من هذه الدول الأعضاء، ويتم التصدير لهم بنحو 9،5 مليار دولار.