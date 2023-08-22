الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة توعوية لمناقشة الآثار الصحية والبيئية والاقتصادية من حرق المخلفات الزراعية بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ القاهرة، بتكثيف الاستعدادات الخاصة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة أو ما يعرف إعلاميا بظاهرة "السحابة السوداء" ومن خلال تكثيف برامج  التوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة والقيمة الاقتصادية من إعادة تدويرها فى ظل ظروف مناخية مستجدة تستوجب تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية للتصدى لحرق المخلفات الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز التي تؤثر علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وعقدت مديرية الزراعة برئاسة موفق محمود سارى، وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالبحيرة برئاسة المحاسب على دومه ندوة لمناقشة الأثار الصحية والبيئية والاقتصادية من جراء حرق المخلفات الزراعية واتخاذ الاستعدادات اللازمة للتوعية بمخاطر الحرق المكشوف وكذا البدائل المطروحة للإستفادة من المخلفات الزراعية.

وخلال الندوة، أكد وكيل وزارة الزراعة، على ضرورة تفعيل المرور اليومي لمهندسى الإرشاد لحث المزارعين على عدم حرق حواف الأراضي الزراعية والأضرار الناتجة عن الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وضرورة التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والاستفادة منها.

وأشار مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، إلى أن مساحة زراعة محصول الأرز لهذا العام تخطت 318 الف فدان، مؤكداً أن حرق قش الأرز يعد إفسادا لتركيب التربة ويؤثر سلباً على المحاصيل والمواسم التالية.

كما أكد على دومه رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، الأهمية الاقتصادية لقش الأرز والاضرار الصحية والبيئية الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية مشيراً إلى أنه تم تغليظ العقوبة وفقاً لقانون 202 لسنة 2020، مشيرا أيضا إلى تشغيل مصنع الألواح الخشبية بإدكو والذى سيستقبل هذا العام قش الأرز لإنتاج الألواح الخشبية.

 

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