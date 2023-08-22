الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«إنعاش وصدمة كهربائية».. لماذا تحاكم رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا؟

مستشفى طلخا المركزي
مستشفى طلخا المركزي

أمرت النيابة الإدارية، اليوم، إحالة رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني لأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة، ومسئولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بأحد المراكز الصحية، للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب وفاة سيدة. 

غرفة رعاية دون اشتراطات طبية

يشتبه بأن أحد الأطباء، الذي يعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب جامعة المنصورة ومتعاقد كطبيب نساء وتوليد بالمركز المذكور، قام بإجراء عملية جراحية لاستئصال رحم إحدى السيدات في أحد المراكز الطبية دون توافر الاشتراطات الطبية ودون وجود غرفة للرعاية المركزة لما بعد الجراحة، مما أدى إلى وفاتها بعد أقل من ثلاث ساعات.

آلام شديدة ومحاولة إنعاش

 تلقت نيابة المنصورة الإدارية شكوى من زوج المتوفاة باتهام المذكورين بالتسبب في وفاتها. التحقيقات التي باشرها السيد رئيس النيابة، بإشراف المدير، كشفت أن السيدة المتوفاة دخلت المركز الطبي بناءً على تشخيص طبيب نساء وتوليد متعاقد مع المركز بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، وبعد خروجها من غرفة العمليات إلى غرفة عادية شعرت بآلام شديدة فحاول ذووها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا وأبلغهم أن جهاز الصدمات الكهربائية معطل، فقام زوجها بطلب الإسعاف التي حضرت بعد حوالي ١٠ دقائق لتجد المريضة قد توفيت.

إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد

أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 319/2023 الخاص بإنشاء "إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد"، والتي تضم وحدتي "منظومة الشكاوى"، ووحدة "مكافحة الفساد وتعارض المصالح، بهدف التيسير التواصل مع المواطنين، بقصد تمكينهم من إيصال شكاواهم بأسرع الطرق والوسائل، وذلك تكريسا لرسالة الهيئة الهادفة في تحقيق العدالة الناجزة.

وأصدر رئيس الهيئة القرار رقم 281/2023، الخاص بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، والتي تختص بالفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، وتطبيق أحكام قانون الاستثمار، بقصد تشجيع المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تعترضهم.

مسؤولة العلاج الحر مستشفى طلخا المركزي رئيسة قسم النساء والتوليد إحالة لمحاكمة التأديبية العاجلة

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