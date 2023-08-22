بعثة الكونغ فو تسافر إلى الصين للمشاركة فى بطولة العالم للأساليب التقليدية

غادرت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو للأساليب التقليدية مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في بطولة العالم التاسعة 2023 التي تقام في الصين من 23 حتى 28 أغسطس بمشاركة أكثر من 100 دولة.

وتضم قائمة المنتخب المصري للووشو كونغ فو هشام نبيل عبدالنبي، عمار محمد إبراهيم، عمر عماد شحاتة، ملك محمد عمر منتصر، چون سعد أمون مرقص، عبدالله وائل مصطفى، مصطفى عباس، محمد العجمي عبدالله، محمود أحمد عبدالله، كارمن عادل رشاد، ملك إبراهيم أبوالمعاطى، محمد أحمد فتح الله، محمد إبراهيم محمد مختار، يوسف أسامة عبدالحليم، زياد أحمد سامي، آدم أيمن مرسي، إيلي شريف مجدي، رانسي أحمد ذكي.

ويتواجد كابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، مشرفًا عامًا على بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها التاسعة بتكليف من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

وقال شريف مصطفى إن بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها التاسعة تشهد منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة، والتي تفرز العديد من الأبطال القادرين على الاستمرار في المنافسة على مدار النسخ المقبلة من بطولات العالم.

بعثة المنتخب المصري

وتضم بعثة المنتخب المصري المشارك في بطولة العالم الكيلاني فاروق الكيلاني رئيسًا للبعثة والدكتور أحمد عبدالعزيز إداريًا، فيما يضم الجهاز الفني كابتن عمرو محي علي المدير الفني للمنتخب، وكابتن عبدالله سيد عبدالقادر المدرب العام، وكابتن نصر سالم إبراهيم مدرب أساليب تقليدي، وكابتن محمد متولي دياب مدربًا.

واستقبل شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بعثة المنتخب الروماني التي تقوم بزيارة إلى مصر.

ورحب شريف مصطفى ببعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو، وقام باصطحابهم في جولة سياحية.