الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الكونغ فو تسافر إلى الصين للمشاركة فى بطولة العالم للأساليب التقليدية

بعثة المنتخب المصري
بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو

غادرت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو للأساليب التقليدية مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في بطولة العالم التاسعة 2023 التي تقام في الصين من 23 حتى 28 أغسطس بمشاركة أكثر من 100 دولة.

وتضم قائمة المنتخب المصري للووشو كونغ فو هشام نبيل عبدالنبي، عمار محمد إبراهيم، عمر عماد شحاتة، ملك محمد عمر منتصر، چون سعد أمون مرقص، عبدالله وائل مصطفى، مصطفى عباس، محمد العجمي عبدالله، محمود أحمد عبدالله، كارمن عادل رشاد، ملك إبراهيم أبوالمعاطى، محمد أحمد فتح الله، محمد إبراهيم محمد مختار، يوسف أسامة عبدالحليم، زياد أحمد سامي، آدم أيمن مرسي، إيلي شريف مجدي، رانسي أحمد ذكي.

ويتواجد كابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، مشرفًا عامًا على بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها التاسعة بتكليف من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

وقال شريف مصطفى إن بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها التاسعة تشهد منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة، والتي تفرز العديد من الأبطال القادرين على الاستمرار في المنافسة على مدار النسخ المقبلة من بطولات العالم.

بعثة المنتخب المصري

وتضم بعثة المنتخب المصري المشارك في بطولة العالم الكيلاني فاروق الكيلاني رئيسًا للبعثة والدكتور أحمد عبدالعزيز إداريًا، فيما يضم الجهاز الفني كابتن عمرو محي علي المدير الفني للمنتخب، وكابتن عبدالله سيد عبدالقادر المدرب العام، وكابتن نصر سالم إبراهيم مدرب أساليب تقليدي، وكابتن محمد متولي دياب مدربًا.

واستقبل شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بعثة المنتخب الروماني التي تقوم بزيارة إلى مصر.

ورحب شريف مصطفى ببعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو، وقام باصطحابهم في جولة سياحية.

بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو للأساليب بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو للأساليب التقليدية شريف مصطفى الجولة السياحية الكيلاني فاروق الكيلاني

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

آخر تطورات مفاوضات الأهلى لضم سوزا فى الميركاتو

وزير الرياضة يُحدد موعد إجراء انتخابات الزمالك

تجديد حبس متهم بتصوير زوجته أثناء العلاقة ونشرها على السوشيال ميديا

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

كشاف الشباب الذي يكرهه "كهربا".. من هو كارلوس بيرنجر مدرب الأهلي الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل