متحدث الخارجية: مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات فى النيجر وتؤكد أهمية «الحل السلمى»

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكدًا على أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية دعم مصر لكل المساعي التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.