الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب مهني للشباب وحصر مستمر للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

قوى عاملة
قوى عاملة

تلقت وزارة العمل تقريرا من مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد بشأن إجراء اختبارات نهاية الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للذكور، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ، ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وكذلك متابعة الدورات التدريبية للشباب علي مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس ، واستكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل  لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة الاخيرة للمديريات بالاهتمام بملف التدريب المهنى للشباب وتنفيذ الخطط التدريبية للعام 2023 / 2024 لتأهيلهم لسوق العمل والتوسع في تلك البرامج،وكذلك العمل على حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة التى أعدتها الوزارة لشمولهم بأوجه الرعاية التى تقدمها المديريات.

واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، في تقريره للوزارة ، انه في إطار خطة التدريب للعام الجديد 2023 / 2024 الخاصة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً ، انتهت المديرية من البرنامج التدريبى للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ، وكذلك الانتهاء من تدريب الشباب من الذكور على مهنة السباكة الصحية  في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ،وتحت إشراف الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ،  وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأضاف مدير المديرية ، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة نظموا لجنة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على ارض الواقع ، وذلك بمصنع طوب الهنداوى تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل  لشمولهم ضمن منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى توفرها المديرية بشكل دورى على مدار العام للمسجلين فيها لحمايتهم من مخاطر العمل اليومية التى يتعرضون لها في المواقع المختلفة ، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم داخل العمل من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.

الاجتماعي إجراء اختبارات البرنامج التدريبي حياة كريمه وزارة العمل

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