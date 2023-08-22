حفل لفرقة الغوري للموسيقى والتراث ببيت السناري 30 أغسطس

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغوري للتراث، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهابي، وذلك يوم الاربعاء 30 أغسطس، في تمام الثامنة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، والتي يمتزج فيها الطابع الفني بالطابع الأصيل، بعبق التاريخ، لتعطي أنغامًا خاصة لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة.

يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والايقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث

جدير بالذكر أن فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث تأسست سنة 1971، بهدف الاهتمام بالموسيقى العربية وتراثها الغني والمنوع، وكذلك الاهتمام بها ثقافيًا وتربويًا واجتماعيًا، والتأكيد على اعتبارها جزءا من الثقافة، هذا بالإضافة إلى التعريف بدور الموسيقى العربية وانجازاتها.

بيت السنارى

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.