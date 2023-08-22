مخالف للقانون.. التفاصيل الكاملة لحبس "نصاب الاستثمار العقاري"

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات.

توظيف أموال .. حبس «نصاب الاستثمار العقاري»

وتبين ممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال العقارات، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغت نحو مليون جنيه بقصد توظيفها لهم، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

استثمار في مجال الاستثمار العقاري

كما تبين أن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال العقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

مكافحة المخدرات تضبط المتهم بالنصب في مجال الاستثمار العقاري

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الوحدات السكنية مقابل أرباح ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت مليون جنيه.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

وفي السياق ذاته، نجحت جهود قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، في ضبط نائب رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى- مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، محكوم عليه بالحبس 116 سنة وكفالات مالية فى 140 حُكما "جزئيا" بتهم "نصب".