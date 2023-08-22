رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": "إدارة التوحش" لأبى بكر البغدادى هو امتداد لفكر سيد قطب

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الأزهر الشريف أصدر من خلال الشيخ سبكي سنة 1965م، تقريرا مفصلا ردًا على كتاب سيد قطب "معالم في الطريق" بمذكرة بديعة ومحكمة وبالآيات القرآنية وبالتنزيل والنص في مكانه.

وأضاف الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم توظيف سيد قطب في إطار المشروع الإخواني السبعيني والثمانيني والداعشي حتى اليوم، حيث إن فكر داعش هو فكر سيد قطب، وكتاب "معالم في الطريق" هو تكفير ليس فحسب للنظام وإنما للمجتمع والناس، وبالتالي فإن عين ما قام به أبو بكر الغدادي مفكر داعش في كتابه "إدارة التوحش" ستجد أنه هو نفسه كتاب سيد قطب "معالم في الطريق" ولكن بنسخة 2014م، وهي ذاتها المنطلقات التي خرج بها خوارج الإمام علي آنذاك "كلمة حق يراد بها باطل" أي أنه هو ذات الفكر الخوارجي بطبعاته المتعددة.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.