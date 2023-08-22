الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": "إدارة التوحش" لأبى بكر البغدادى هو امتداد لفكر سيد قطب

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الأزهر الشريف أصدر من خلال الشيخ سبكي سنة 1965م، تقريرا مفصلا ردًا على كتاب سيد قطب "معالم في الطريق" بمذكرة بديعة ومحكمة وبالآيات القرآنية وبالتنزيل والنص في مكانه. 

وأضاف الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم توظيف سيد قطب في إطار المشروع الإخواني السبعيني والثمانيني  والداعشي حتى اليوم، حيث إن فكر داعش هو فكر سيد قطب، وكتاب "معالم في الطريق" هو تكفير ليس فحسب للنظام وإنما للمجتمع والناس، وبالتالي فإن عين ما قام به أبو بكر الغدادي مفكر داعش في كتابه "إدارة التوحش" ستجد أنه هو نفسه كتاب سيد قطب "معالم في الطريق" ولكن بنسخة 2014م، وهي ذاتها المنطلقات التي خرج بها خوارج الإمام علي آنذاك "كلمة حق يراد بها باطل" أي أنه هو ذات الفكر الخوارجي بطبعاته المتعددة.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الأزهر الشريف رفعت سيد أحمد برنامج الشاهد الإخوان أبو بكر البغدادي داعش سيد قطب ادارة التوحش

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

تعليق نارى من نقيب الصحفيين على إضراب العاملين بمكتب "بى بى سى" بالقاهرة

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعى تهدد قطاع العمل الكتابى فى العالم والدول الأكثر ثراءًا

فقدت مصداقيتها.. أحمد موسى: الـBBC هدفها دعم الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟