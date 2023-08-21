نائب محافظ القاهرة تتابع مع رؤساء أحياءها تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا حضره رؤساء احياء المنطقة الجنوبية و مديري ادارات التخطيط و الطرق و المجالس والمؤتمرات و المالية وعدد من التنفيذين لمناقشة بنود تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023-2024 فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

في بداية اللقاء استعرضت نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية، حيث وجهت بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة.

كما استعرضت أهم معوقات الاعمال خلال الخطة السابقة لتلافيها مع استعراض سبل التغلب عليها خلال الخطة الحالية مع عرض القيمة التقديرية لكل حي على سواء والانتهاء من مذكرات الاعتمادات الخاصة بالأحياء.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد مشروعات خدمية متنوعة حتى تستطيع الأحياء تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجه بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وأضافت المهندسة جيهان عبد المنعم إن هناك عدد كبير من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكدة على توجيهاتها للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع كافة الأجهزة المعنية و المرافق للانتهاء من كافة مشروعاتها قبل اعمال بدء الأعمال.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين، مشيرة إلى استمرار الجولات التفقدية والمتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات ونسب ومعدلات التنفيذ ومنها رفع حالة الاستعداد للقصوى والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات القومية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية خاصة بحي مصر القديمة والخليفة و المعادي .

وعلى هامش اللقاء تعرفت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على مستجدات اعمال التطوير التي تتم بنطاق حي المعادي بحضور اللواء دكتور طارق بحيري رئيس الحي و الاستاذة منال محمود سكرتير حي المعادي وفريق عمل إدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية ومديري إدارات الطرق لبحث سبل تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المعادي لخلق مظهرًا حضاريًا يليق بها وعودتها إلى سابق عهدها مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق طفرة في الخدمات المقدمة به مع إضافة اللمسات الجمالية لكافة أعمال التطوير التي ستتم به من خلال اعتماد نموذج للتطوير وخطة عمل ممنهجة.

حيث اطلعت على نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بنطاق الحي للانتهاء منها تمهيدا لاعمال الرصف والتجميل والانارة بشارع 9 وشارع الدبلوماسيين مع تحديد أولويات خطة التطوير بها لتشمل مناطق معادي الخبيري وشارع 100 و101 و150.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالاسراع من وضع تصور لتطوير شارع 9 وميدان المحطة بمشاركة المجتمع المدني وشركاء التنمية لتشمل تطوير ارصفة و بلدورات وانترلوك وأعمال تجميل.

وشددت عبدالمنعم على التنسيق المستمر مع شركات المرافق ووضع جدول زمني للانتهاء من كافة المشروعات القائمة الحالية وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد للبدء الفعلي في أعمال التطوير وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية.