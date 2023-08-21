الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل نجح مهرجان العلمين في تحقيق الرواج بالمدينة الجديدة؟ حسام هزاع يجيب

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الخبير السياحي حسام هزاع، إن مهرجان العلمين حقق رواجًا سياحيًا كبيرًا لمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق من مختلف الجنسيات، لحضور أنشطة وفعاليات المهرجان المختلفة.

واقترح “هزاع” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج "العالم علمين"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن يضم مهرجان العلمين في نسخته المقبلة، مسابقة للأغاني الجديدة، تتسابق خلالها المواهب من جميع دول عربية، وهو ما يدعم الرواج السياحي للمهرجان.

وطالب القائمين على المهرجان باستضافة ودعوة المؤتمرات الخاصة مثل المؤتمرات الطبية، والهندسية، لتنظيم مؤتمراتها بالعلمين الجديدة. 

العالم علمين مهرجان العلمين ابر عالمي المؤتمرات

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