"الملكة صفصف".. هالة صدقي تنافس على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدراما

تنافس الفنانة هالة صدقي، على جائزة أفضل ممثلة دور أول في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في نسخته الثانية، وذلك من خلال شخصيتها التي قدمتها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023، وهي الملكة صفصف، والمقرر إقامته في مهرجان العلمين الجديدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.

تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مفاجآت مهرجان الدراما

المهرجان في نسخته الثانية، يشهد الكثير من المفاجآت التي ستجعله أكثر اختلافًا عن دورته السابقة، بعدما تم ترتيب العديد من الأمور الترفيهية التي تجعله واحدًا من المهرجانات الفنية المميزة خلال العام، خاصة أن رئيسه هو الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولجان تحكيمية بها نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وإلهام شاهين والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج جمال عبدالحميد.