جلسة صلح عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية سيلا بالفيوم (صور)

نجحت الجهود الأمنية وكبار العائلات، وأعضاء مجلس النواب بدائرة مركز شرطة الفيوم، في التوصل إلى الإتفاق على جلسة صلح عرفية لإنهاء خلاف بين عائلة عبد الحليم وعائله ميلاد بقرية سيلا، واقامت الجلسة بأرض قرية سيلا، لإنهاء خصومة ثأرية نشبت بينهم بسبب استمرار الخلاف بينهم لأكثر من عام بسبب خلافات الجيرة، ولهو الأطفال.

وتم الاتفاق على الصلح بين الطرفين والتعهد على عدم تكرار ما حدث بينهم، والتنازل عن كافة القضايا المرفوعة بين الطرفين.

تعود تفاصيل الخلاف إلى شهر سبتمبر من العام المنصرم عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغاً بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية سيلا، بدائرة مركز شرطة الفيوم، مما أسفر عن وجود إصابات من الطرفين وتراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

وتم السيطرة على المشاجرة والتحفظ على المتسبب في وقوع الخلاف وتحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة.

جلسة صلح عرفية