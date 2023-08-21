جمال سليمان ينافس على لقب أفضل ممثل دور أول في مهرجان الدراما

ينافس الفنان جمال سليمان على جائزة أفضل ممثل دور أول في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في نسخته الثانية، والمقرر إقامته في مهرجان العلمين الجديدة، عن مسلسل "عملة نادرة" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023.

وعن تفاصيل شخصية الفنان جمال سليمان، جسد شخصية عبد الجبار، وهو جد نجل الفنانة نيللي كريم ضمن أحداث المسلسل، والذي يريد أن يأخذ منها حق الوصاية على ابنها، كما أنه يريد أن يمنعها من الإرث، كذلك كان هو الشخص الذي حرمها من أبيها وكان السبب في قتله منذ أن كانت طفلة.

وتعرض قناة “الحياة” مسلسل “عملة نادرة” للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه الأول على شبكة قناة cbc خلال الموسم الرمضاني الماضي.

مهرجان القاهرة للدراما 2023

وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، يترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وتتميز الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب مسرح لحفل مبهر وملئ بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة وأن الدور سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير للغاية.

وفتحت إدارة المهرجان باب التصويت للمرشحين على جوائز الدورة الثانية من المهرجان، وأعلن مهرجان القاهرة للدراما عن فتح باب التصويت للجمهور على جوائز الدورة الثانية من المهرجان، الذي من المقرر إقامته في مدينة العلمين.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التصويت للمرشحين على جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي سيُقام في مدينة العلمين، وسيكون التصويت للجمهور.