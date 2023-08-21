الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن حالة المصابين في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة السلام الاستعلام عن حالة المصابين فى حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية أعلى الطريق فى السلام وإرسال تقرير مفصل بحالتهم والتحفظ على سائق إحدى السيارات وعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وبصحبتهم سيارات إسعاف.

 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة قيادة إحدى السائقين واصطدامه بسيارة ودراجة بخارية ونتج إصابة شخصين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إحدى السيارات اختلال عجلة اصابة شخص التحفظ على الخدمات المروري

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