مجلس أمناء بيت التراث المصرى يكشف تفاصيل افتتاحه

كشفت نهلة إمام رئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري، تفاصيل افتتاح بيت التراث المصري، موضحة أنها خطوة هامة جدًا، نظراً لأنه معني بعمل أرشيف للتراث الثقافي غير المادي.

وقالت "نهلة" في مداخلة هاتفية "القناة الأولى" اليوم: "بالأمس قلنا إن مصر بتراثها الثقافي تعتبر دولة عظمى ولا يجوز بنا ألا يكون لدينا أرشيف لهذا التراث المتناثر والموجود ويتم جمعه منذ الخمسينيات"، مؤكدة أن وجود مكان يجمع الأرشيف الوطني المصري كان حلما كبيرا لكثير من المصريين، خاصة الباحثين والفنانين.

وتابعت: "اللي عايز يسمع أغنية من تراث بلده أو مثل أو عادة أو تقليد، فكان لابد من وجود مكان يلجأ إليه"، مضيفة: "حصلنا على مكان بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط وسنبدأ بالتواصل مع كل الجهات التي لديها مادة ونطمح في تعاون منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين لديهم مادة ثقافية".

وأوضحت أن اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي أبرمتها منظمة اليونيسكو عام 2003 بعدما كان التراث في العالم كله ينظر إليه أنه الآثار والأشياء المادية، فالتفتت المنظمة بالتعاون مع عدد من الحكومة أن تراث الأشخاص مهم جدًا لما يحملوه من عادات أو تقاليد وفنون مهمة.

وأردفت أنه تم توقيع 181 دولة من دول العالم على هذه الاتفاقية حتى اليوم، موضحة: "مصر سجلت على قوائم الاتفاقية 7 عناصر منهم السيرة الهلالية ونون الخط العربي والممارسات المرتبطة بالنخيل والتحطيب والأراجوز والنسيج اليدوي بالصعيد، ولدينا عناصر أخرى موجودة عليها ومازال لدينا عناصر أخرى يمكن تسجيلها".