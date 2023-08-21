محافظ الوادى الجديد يوجه بإقامة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإقامة معارض للأدوات المدرسية بجميع قرى ومراكز المحافظة عن طريق منافذ الوحدات المحلية ومعارض المدن والقرى بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر في واحات الوادي الجديد.

وأكد الزملوط أن الجمعيات ستقيم معارضها السنوية لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع مراكز محافظة الوادي الجديد، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الواحاتية وتوفير الأدوات الدراسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير كل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن بعض الجمعيات بدأت فعليا في افتتاح معرضها السنوي الدائم، لوجود جميع الأدوات المدرسية والشنط بجميع أحجامها ولجميع الفئات العمرية، وكذلك الأحذية بجميع المقاسات، وكذلك الزي المدرسي بجميع ألوانه ولجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف أن كل المستلزمات المدرسية موجودة بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة، وذلك لتحسين الأوضاع المعيشية وتلبية الاحتياجات الضرورية لهؤلاء الطلاب تحت مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وقال مجدي مرسي أحد أولياء الأمور بمركز الداخلة، إن المعارض السنوية الخاصة بالأدوات المدرسية توفر الكثير على أولياء الأمور من جشع التجار واحتكار السلع ومافيا التلاعب بالأسعار، حيث يتم توفير المستلزمات والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل لـ30% لتخفيف العبء عن المواطنين قبل بدء العام الدراسي، مع التأكيد على جودة وأسعار المنتجات المعروضة، وتوفير احتياجات الطلاب دون مغالاة أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأوضح المرسي، أن المعرض يضم حقائب مدرسية وأدوات كتابية وكشاكيل وأدوات لحفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس)، وهى صناعة مصرية بجودة عالية، حيث يوفر المعرض مستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار تنافسية مخفضة على مختلف المعروضات.

وأكد خيري طليب أحد أولياء الأمور بالخارجة، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يحرص دائما على إقامة تلك المعارض السنوية لتحقيق التوازن وعدم رفع الأسعار عن كاهل الأسر، وتوفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تستهدف تقديم خدمات تعليمية واجتماعية وصحية لأهالي الوادي الجديد.