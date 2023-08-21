الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على مواعيد قطع المياه في الفيوم ليوم

أرشيفية
أرشيفية


أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالفيوم، إنقطاع المياه عن قرى (الكعابى،  جرفس ، جزء من بيهمو ، منطقة أبو عيطة) من الساعة 9 مساء اليوم الاثنين الموافق 21/8/2023 وحتى الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 لمدة 9 ساعات.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بتنفيذ أعمال ربط الخط ٣١٥ بالخط ٣٥٠ مم بقرية الكعابى لتحسين الضغوط
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.
 

الاتصال بالخط الساخن الصرف الصح الصرف الصحي المصالح الحكومية الخط الساخن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه المناطق المتاثرة

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