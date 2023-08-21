الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الوادي يكرم نقيب التمريض ويهديها درع المحافظة لجهودها فى خدمة أطقم التمريض

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

 

 أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن موافقة محافظ الوادى الجديد علي تخصيص قطعتين أرض لانشاء نوادي للتمريض بالداخلة والخارجية.

 

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الوادى الجديد والتى عقدت تحت عنوان "رد الجميل"، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعددًأ من قيادات المحافظة.

 

 وأشارت إلى أن تلك الإحتفالية تأتى استمرارًا لسلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها واعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى الوقوف على المشاكل والتحديات التى قد تواجههم، وتكريم القيادات والكوادر المتميزة.

 

وخلال الإحتفالية؛ أعلنت الدكتورة كوثر محمود عن مناقشة إمكانية فتح شعبة تمريض بعد الثانوية العامة في المعهد الفني الصحي الجديد مع محافظ الوادى الجديد. 

 

كما تقدمت نقيب التمريض بالشكر والتقدير للتمريض فى كافة المحافظات، مشيدة بدورهم وتفانيهم فى العمل، مؤكدة على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض.

 

وبدوره طالب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع كفاءة أفراد هيئة التمريض من خلال تبادل الخبرات والتدريب علي التخصصات الدقيقة والحرجة بالمستشفيات المتميزة بالقاهرة.

 

كما أقترح محافظ الوادي الجديد بأن يتم إطلاق اليوم المصري للتمريض من محافظة الوادي الجديد.

 

وفى نهاية الاحتفالية، كرم محافظ الوادي الجديد الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر وأهداها درع المحافظة، نظرًا لجهودها لخدمة أطقم التمريض، كما كرمت نقيب التمريض القيادات والكوادر المتميزة فى المحافظة.

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