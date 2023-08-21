الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اعتقال 11 فلسطينيا خلال عمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة عمليات في الضفة الغربية، اعتقل خلالها 11 فلسطينياً حتى الآن.

وتابعت، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها في بلدة عقربا بمحافظة نابلس، والتي يقوم قوات الاحتلال لتفتيش منازلها بدقة شديدة لملاحقة منفذي هجوم حوارة؛ حيث قامت بنصب حواجز على الطرق القريبة من موقع العملية.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقتحم أمس، قرية عوريف جنوبي نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار في بلدة حوارة والتي قتل فيها مستوطنين إسرائيليين، فيما بدأ ملاحقة منفذي هجوم حوارة بنصب حواجز على الطرق القريبة من موقع العملية.

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