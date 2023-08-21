طارق البشبيشى لـ"الشاهد": الإخوان ليست جماعة وطنية وأفكارها صهيونية

قال الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، إن الإخوان عرضوا برنامجهم السياسي في 2007، وكان لا يوجد فيه ميزة اقتصادية واحدة، مشيرا إلى أن البرنامج لم يكن طائفي ولكنه كان برنامج يؤسس لدولة دينية، مشيرا إلى أن الإخوان طبعوا منه 50 نسخة وتم توزيع النسخ على القيادات السياسية في هذا الوقت.

وأضاف “البشبيشي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الدكتور محمد الباز: "النسخة بتاعت البرنامج كان فيها 3 كوارث، أولا يحظر على القبطي دخول الانتخابات الرئاسية، وثانيا المراة لا يوجد ولاية لها في الرئاسة والقضاء، وثالثا يكون هناك لجنة دينية في للنظر في القوانين التي يصدرها البرلمان".

ولفت إلى أن برنامج الإخوان قسم المصريين على أساس نوعي وجنسي ووقتها تعرض لصدمة وقرر الانفصال الفكري عن الجماعة، ووقتها لن يستطع الخروج كليا منها نظرا لارتباطه بعائلته الموجودة بالإخوان.

وأشار إلى أنه في 2012 وصل الإخوان للحكم، وكان ينتقد الجماعة وأفكراها، متابعا: "من أصعب الأيام اللى مرت في حياتي أن رئيس إخواني يحكم مصر، رغم أنني كنت تابعا للإخوان".

وأردف: "دي مش جماعة وطنية لأنها تستهدف الجيش وتسب الجيش وتحرض الناس ضد الجيش، ودي أفكار صهيونية، ولو عرض على المصريين الاختيار بين الإخوان والجيش هيختاروا الجيش".

وأوضح أنه كان سنتقد سياسات الإخوان في الحكم، ووقتها تعرض للتحقيق داخل الجماعة، وطُلب أن يخفف من نقده.