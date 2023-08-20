صفاء النجار تحتفي بذكرى ميلاد الأديبة العالمية إيزابيل الليندي في "أطياف"

تحتفي الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، في الحلقة القادمة من برنامج "أطياف" بذكرى ميلاد الأديبة العالمية إيزابيل الليندي.

وتتناول الدكتورة صفاء حديث عن الترجمة مع الدكتور صلاح هلال، بالإضافة للقاء خاص مع الشاعرة والروائية والفنانة التشكيلية الإماراتية مايسون صقر القاسمي.

برنامج "أطياف" تقدمه الدكتورة صفاء النجار، يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على شاشة "الحياة".

برنامج أطياف يتابع كل ما يدور في الحركة الثقافية المصرية والعربية والعالمية، ويسعى إلى تسليط الضوء على أهم الفعاليات الثقافية داخل وخارج مصر، والتعريف بأحدث ما تنتجه المطابع ودور النشر محليًا ودوليًا، وتقديم وجبة ثقافية شيقة للجمهور المتخصص والعام.

يتضمن البرنامج العديد من الفقرات التي تهتم بعالم الكتب والاحتفاء بأبرز المبدعين والتجارب الجديدة، فضلًا عن مناقشة العديد من القضايا التي تخص الثقافة والفنون بمختلف ألوانها كالمسرح والسينما والموسيقى والفن التشكيلي.