"شاهد شاف كل حاجة".. حكايات لا تعرفها عن أسرة عادل إمام

تحدث الناقد الفني أشرف غريب، مدير مركز الهلال للتراث، عن أحدث إصداراته الأدبية كتاب "شاهد شاف كل حاجة"، والذي حكى فيه بأحد فصوله، عن أسرة عادل إمام من الجد للأحفاد.

وقال، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"،: "عادل إمام جذوره ترجع إلى قرية "شهى" لمحافظة الدقهلية، وكان جده محمد البخاريني، وهو بقال القرية الذي كان يتمتع بخفة دم.

وأضاف: "جد عادل إمام كان يجبر أهل القرية بخفة دمه أن يجتمعوا حوله ليلًا"، مؤكدًا أن خفة الدم نقلت عبر الجينات إلى الفنان عادل إمام الذي كان والده أيضًا خفيف الظل رغم صلابته".

وتابع: "كان والد عادل إمام صارم الشخصية ولكنه خفيف الدم، فكان يضحك الجميع ولكنه كان لا يضحك، وكان حريصًا على التعليم والتنشئة الدينية".

وواصل: "والد عادل إمام كان يعمل بوزارة الداخلية، وكان ينتقل بين الأحياء بحكم طبيعة عمله، فتنوعت الأحياء التي نشأ فيها عادل إمام في طفولته بين حي الخليفة في السيدة عائشة، وحي الحلمية، إذ تشرب الشارع المصري كله".