عرض رسمى من باريس سان جيرمان لضم موهبة آينتراخت فرانكفورت (تقرير)

يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن صفقة هجومية لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا رسميًا لضم راندال كولو مواني

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، نقلًا عن الصحفي "فلوريان بلاتينبرج" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فإن باريس سان جيرمان أبدى رغبته في التعاقد مع الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأفاد الصحفي "فلوريان بلاتينبرج" بأن مسئولي باريس سان جيرمان قدموا أول عرض رسمي للحصول على خدمات راندال كولو مواني في الصيف الحالي، تبلغ قيمته 65 مليون يورو.

وأشارت الشبكة العالمية، في تقريرها، إلى رغبة راندال كولو مواني في الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان، ولكن طلبات نادي آينتراخت فرانكفورت المادية قد تُهدد إتمام الصفقة.

وطلب مسئولو آينتراخت فرانكفورت الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو، مقابل السماح برحيل راندال كولو مواني، الأمر الذي بمثابة "عقبة" في طريق إتمام الصفقة لصالح باريس سان جيرمان.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد أبرم صفقات مميزة هذا الصيف، حيث تعاقد مع كل من: عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو، جونزالو راموس، بالإضافة إلى ميلان سكرينيار.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره لانس، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد خاض مباراتين أمام لوريان، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وتكرر التعادل أمام تولوز بنتيجة 1- 1، في أول جولتين من بطولة الدوري الفرنسي.