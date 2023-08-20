الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى نمو الأعمال؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل شىء حولنا في الصناعة والتجارة لتكون التكنولوجيا عنصرًا مهمًا جدًا في حياتنا اليومية، ويمكن استخدامها في تطوير الذات والعمل والحصول على العديد من الأفكار الجديدة التي ستحقق ربحًا كبيرًا في الكثير من القطاعات.

تسطيع تسخير قوة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من الاستفادة لتحسين الكفاءة والتطوير في الدائرة العملية المحيطة بك، وفي السطور التالية نرصد لكم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لقياس اتجاهات السوق وتحديد القطاعات الأكثر ازدهارًا، للتطوير وتحسين المهارات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

 

كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال؟

في السطور التالية نعرض لكم مجموعة من الأفكار التي يمكنك استغلالها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال لتطوير نفسك في العمل، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - يستطيع أصحاب الأعمال استخدم منصات التعلم وتجميع العديد من المعلومات المختلفة عبر منصات الإنترنت التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجاتك التعليمية وتوفير مسارات التدريب المناسبة.

2 - يمكنك من خلال استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي تحسين ملفات التعريف المهنية الخاصة بك والموجودة على منصات الشبكات الاجتماعية للحصول على عمل جديد.

3 - من ضمن مهارات الذكاء الاصطناعي أنه لديه القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة، ويمكن للشركات استخدام التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى ذات مغزى من سلوك العملاء واتجاهات السوق ومقاييس النشاط.

4 - تسطيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترويج عن عملك الخاص من خلال إنشاء حملات تسويقية عالية الاستهداف لعرض منتجاتك لتحقيق النجاح في مجالك المهني.

5 - يمكنك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التوجيه المهني القائم على الذكاء الاصطناعي لتحديد المهارات التي تحتاجها وتحديد أفضل الطرق لتطويرها.

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