الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التربية والتعليم يشدد على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحانات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2023، من خلال غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

واطمأن الوزير من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير الامتحانات، وانضباط مراحل العمل.

وشدد الوزير على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان.

كما وجه الوزير بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وشدد الوزير على توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

كما وجه الوزير مديرى المديريات التعليمية بمنع أى تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس، إلا بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة بيانات الوزارة، والعرض على اللجنة المختصة بالوزارة.

الثانوية العامة الدور الثاني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني

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