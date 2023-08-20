إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى مزار والمنيا

نفذت الوحدات المحلية في مراكز محافظة المنيا، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد القاضي خلال هذه الحملات، على عدم التهاون والتصدي بكل قوة وحزم لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، موجهًا برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه في إطار الجهود المبذولة لإزالة التعديات، نفذت الوحدة المحلية في بني مزار 8 حالات إزالة لتعديات البناء المخالفة على الأراضي الزراعية، حيث قام علي الكيال ويسري محمد نائبا رئيس المركز وإدارة الإشغالات والإزالات بإيقاف حالة حفر أساسات بحوض الشيخ أحمد وحالة أخرى خلف البنك الأهلي، وتم ردم الحفر وإعادة الشىء إلى أصله وإعادة الأرض لطبيعتها. كما تمكن أيمن يوسف، رئيس حي شرق ومشرف الحي وفني تنظيم الإدارة الهندسية من ردم حالة حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها 150 مترًا بشارع مستشفى ميلاد المتفرع من شارع الترعة العامية. كذلك، نجح رئيس الوحدة المحلية في بني علي وقسم الإزالات والتنظيم في إزالة 5 حالات تعدٍ على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة 4 قراريط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية البرجاية نظمت حملة مكبرة بشوارع القرية والقرى التوابع لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو البناء العشوائى تحت إشراف عماد أحمد محمود، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وأشرف فرغلى، رئيس الوحدة المحلية بالقرية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات، ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍ خارج الحيز العمرانى وبناء بدون تراخيص، الحالة الأولى بمساحة 12 سهمًا والحالة الثانية بقرية البرجاية بمساحة قيراط والحالة الثالثة بعزبة الإصلاح التابعه للوحدة المحلية بقرية البرجاية بمساحة قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى أحمد الغربية تمكن من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف على أراضٍ زراعية بقرية طهنشا التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية بمساحة قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى واحترامًا لسلطة القانون بحضور نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

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