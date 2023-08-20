الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بورنموث يضم تاير أدمز من ليدز لمدة 5 سنوات

تايلر ادمز
تايلر ادمز

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي رسميًا اليوم الأحد، ضم الأمريكي تايلر أدمز قادمًا من نظيره ليدز يونايتد لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأكد النادي ضم صاحب الـ 24 عامًا بعقد حتى عام 2028، حيث أشارت التقارير أن الصفقة كلفت النادي 24 مليون جنيه إسترليني.

وكان أدمز انتقل لصفوف ليدز الموسم الماضي قادمًا من نيويورك ريد بولز الأمريكي وشارك في 26 لقاء ولم يسجل أي هدف.

تشيلسي كان قريبا من اللاعب في الأسابيع الماضية لكن الصفقة انهارت في الأيام الأخيرة، لحاجة النادي لضم كايسيدو ولافيا، وأصبح أدمز سابع صفقات بورنموث هذا الصيف.

بورنموث كان افتتح مشواره في البريميرليج بالتعادل مع وست هام بهدف لكل فريق، وخسر أمس في الجولة الثانية من ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

بورنموث تايلر أدمز أدمز ليدز يونايتد بورنموث الإنجليزي

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