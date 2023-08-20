رسميًا.. بورنموث يضم تاير أدمز من ليدز لمدة 5 سنوات

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي رسميًا اليوم الأحد، ضم الأمريكي تايلر أدمز قادمًا من نظيره ليدز يونايتد لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأكد النادي ضم صاحب الـ 24 عامًا بعقد حتى عام 2028، حيث أشارت التقارير أن الصفقة كلفت النادي 24 مليون جنيه إسترليني.

We're delighted to confirm the signing of @tyler_adams14 on a five-year deal 🤝 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 20, 2023

وكان أدمز انتقل لصفوف ليدز الموسم الماضي قادمًا من نيويورك ريد بولز الأمريكي وشارك في 26 لقاء ولم يسجل أي هدف.

تشيلسي كان قريبا من اللاعب في الأسابيع الماضية لكن الصفقة انهارت في الأيام الأخيرة، لحاجة النادي لضم كايسيدو ولافيا، وأصبح أدمز سابع صفقات بورنموث هذا الصيف.

بورنموث كان افتتح مشواره في البريميرليج بالتعادل مع وست هام بهدف لكل فريق، وخسر أمس في الجولة الثانية من ليفربول بثلاثية مقابل هدف.