مستشفى بنها الجامعي تنقذ حياة 3 بإجراء عمليات نادرة

أعلن مستشفى ي بنها الجامعي نجاح الفرق الطبية بالمستشفي في إجراء 3 جراحات عاجلة ونادرة لإنقاذ 3 من حالات بناء القفص الصدري وعيب خلق بالقلب وإعادة توصيل إصبع مبتور بيد مريض.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه حضر الطفل للمستشفي وتم حجزه وتجهيزه للعمليات وإجراء العملية، حيث قام بها الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم والدكتور محمد الجزار الأستاذ المساعد بالقسم وبمعاونه الدكتورة خديجة فتحي المدرس بالقسم، حيث تم استئصال الغضاريف المعوجة بالصدر وإعادة وضع عظمة القص لوضعها الطبيعي وخرج المريض بسلامة الله وحفظه لاستكمال علاجه بالقسم الداخلي.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الحالة الثانية عبارة عن تصليح عيب خلقي نادر بالقلب لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، حيث كان يعاني من ثقب بين الأذينين مع ثقب آخر في الصمام الميترالي المعروف ب«عيب جزئي بالحاجز الأذيني البطيني» حيث تم إجراء الجراحة بواسطة الدكتور باسم مفرح عجلان والدكتور محمد عمر والدكتورة هبة أبو الخير والدكتورة فاطمة محمد.

وأضاف المدير التنفيذي في تصريحات صحفية أن الجراحة الثالثة كانت عبارة عن جراحة ميكروسكوبية فائقة الدقة لتوصيل إصبع مبتور على مستوى السلامة البعيدة سبابة اليد اليمنى حيث استمرت الحراحة 8 ساعات تم خلالها توصيل الأوعية الدموية للإصبع وإعادته للحياة، مشيرا أن الجراحة تعد هى الأولى من نوعها فى تاريخ مستشفى بنها الجامعى و أن المريض ما زال فى مرحلة الشفاء وتحت المتابعة والملاحظة المستمرة، متمنيا له تمام الشفاء وخروجه من المستشفى، مقدما الشكر للفريق الجراحى، حيث جري استقبال مريض مصاب بحادث تعرض خلاله إلى إصابات متفرقة باليد والجسم ومنها بتر إصبع السبابة باليد اليمنى وجرى على الفور عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تجهيزه للدخول لغرفة العمليات.